Suicide Squad: Kill the Justice League, contenuti post-lancio confermati in un video

Uno speciale video dietro le quinte conferma la presenza di contenuti post-lancio per Suicide Squad: Kill the Justice League. Ecco tutti i dettagli.

Suicide Squad: Kill the Justice League è tornato a mostrarsi ieri in occasione dello State of Play di Sony con un nuovo video di gameplay incentrato sulla modalità multiplayer cooperativa. Insieme nuovo video, WB Games ha pubblicato anche uno speciale dietro le quinte che conferma la presenza di battle-pass e contenuti post-lancio per il gioco.

Il video che trovate qui sotto rivela che, oltre alla campagna basata sulla storia e all’esperienza legata all’open world, il gioco espanderà la storia con nuove missioni e personaggi dopo l’uscita, Tutto questo sarà disponibile sotto forma di aggiornamenti gratuiti per i giocatori nel corso di diverse stagioni post-lancio. Ogni stagione comprenderà anche un pass battaglia puramente cosmetico per ottenere nuovi costumi, emote e altri articoli con cui personalizzare in modo unico i membri della Squad.

Il video, inoltre, approfondisce anche alcuni elementi e la storia dei personaggi del gioco, parlando anche di com’è stato far uscire la Squad dal manicomio Arkham Asylum per inserirla in una dinamica metropoli del futuro come Metropolis.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League è il nuovo action game targato Rocksteady che prosegue la sua reinterpretazione dell’universo DC Comics in chiave videoludica. Nel titolo, i giocatori vestiranno i panni di Harley Quinn (alias dott.ssa Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Capitan Boomerang (alias Digger Harkness) e King Shark(alias Nanaue) che uniranno le forze per sconfiggere i supereroi DC più potenti del mondo, la Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile il 26 maggio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.