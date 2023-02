Suicide Squad: Kill the Justice League, nuovo video di gameplay dallo State of Play

Come promesso Suicide Squad: Kill the Justice League è tornato a mostrarsi per ben 15 minuti in occasione dello State of Play. Vediamo il video di gameplay.

Come promesso, Suicide Squad: Kill the Justice League è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play con un corposo video gameplay incentrato sulla modalità multiplayer cooperativa . Il filmato, che trovate qui sotto, mostrano Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre combinano le loro abilità di movimento uniche, gli attacchi in mischia e le proprie tattiche e le proprie abilità per affrontare ondate di soldati corrotti di Brainiac e distruggere un enorme cannone d’artiglieria tecno-organico che è stato inviato a Metropolis. Vediamo il video:

Suicide Squad: Kill the Justice League è il nuovo action game targato Rocksteady che prosegue la sua reinterpretazione dell’universo DC Comics in chiave videoludica. La classificazione di Suicide Squad: Kill the Justice League presso la IMDA di Singapore ha rivelato nelle ultime ore nuovi dettagli su storia, scenari, boss e violenza presenti nel gioco. Leggiamola nel dettaglio: “Utilizzando una visuale in terza persona, il giocatore controlla un membro della Suicide Squad per combattere vari nemici (principalmente robot e alieni) in diverse zone della città. In ogni area il giocatore deve affrontare un boss al fine di progredire nella storia. Ci sono inoltre degli obiettivi secondari che riguardano il salvataggio di civili intrappolati o la raccolta di oggetti per potenziare l’equipaggiamento.

Alcune zone della città sono costellate di cadaveri, alcuni dei quali con membra mancanti. Non si potrà interagire con i corpi in questione. Zampillii di fluidi viola si vedono di frequente quando i nemici ricevono dei danni, mentre si vedono macchie di sangue ai bordi dello schermo quando il personaggio controllato dal giocatore subisce dei colpi.

Le sequenze di intermezzo contengono alcune descrizioni di violenze condite con umorismo nero, come ad esempio scene in cui il dito di un personaggio è stato mozzato e quindi susseguenti battute sul dito mozzato in questione. Altre scene includono descrizioni più forti, come un personaggio con una spada infilzata nel collo, oppure un altro con il cuore strappato, o un uomo decapitato con il collo mozzato da cui fuoriescono zampilli di sangue.”

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile il 26 maggio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.