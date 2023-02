Street Fighter 6, nuovi dettagli su Cammy, Zangief e Lily

In occasione dello State of Play di ieri sera, Capcom ha pubblicato un trailer per presentare 3 nuovi personaggi di Street Fighter 6. A seguito della pubblicazione del video, la software house ha rilasciato diversi nuovi dettagli sui tre combattenti che si apprestano ad unirsi al roster. Vediamoli nel dettaglio.

Apparsa per la prima volta in Super Street Fighter 2, Cammy vanta anche in questa incarnazione di un vasto repertorio di mosse che includono attacchi devastanti come la Spiral Arrow, il Cannon Spike e la Hooligan Combination, con un miglioramento delle versioni pesanti di ogni mossa. “Esegui mosse Super Art come Killer Bee Spin e Delta Red Assault per mettere in ginocchio gli avversari e far divertire il pubblico”, si legge nel comunicato.

Zangief, invece, ama mettersi in mostra davanti alla folla di Barmaley Steelworks ed è un possente wrestler professionista specializzato in prese, come il potentissimo Screw Piledriver e la Siberian Express, nonché la novità della Tundra Storm. “Il suo Super Art Cyclone Lariat di livello 2 e il Super Art Bolshoi Storm Buster di livello 3 piaceranno sicuramente al pubblico.”

Lily, infine, è un nuovissimo personaggio che arriva dalla tribù Thunderfoot, la stessa dell’imponente T. Hawk. Piccola ma potente, la ragazza sfrutta i poteri elementali sullo sfondo del Thunderfoot Settlement per sconfiggere i nemici con il Condor Dive, la Condor Spire e il Tomahawk Buster. “Lily brandisce le sue mazze da guerra per colpire gli avversari con il suo Super Art Breezing Hawk di livello 1 e sbatte i nemici a terra con il suo Super Art Raging Typhoon di livello 3.”

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile a partire dal 2 giugno su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.