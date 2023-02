Street Fighter 6: svelati tre nuovi personaggi, ecco il trailer

In occasione dello State of Play di questa sera, Capcom ha annunciato l'arrivo di tre nuovi personaggi: Cammy, Zangief e la nuova Lily si uniscono al roster.

In occasione dello State of Play di questa sera, Capcom ha svelato con un trailer l’arrivo di tre nuovi personaggi in Street Fighter 6: Cammy, Zangief e la nuovissima Lily. Il trailer, che trovate qui sotto, mostra i tre combattenti in azione con relative abilità e caratteristiche. Vediamo il filmato:

Vi ricordiamo che Street Fighter 6 è il nuovo capitolo del celebre picchiaduro di Capcom. Il gioco includerà diverse novità rispetto al passato, oltre alla rinnovata veste grafica, come ad esempio il nuovo indicatore Drive che permetterà di eseguire cinque diverse tecniche in grado di potenziare con facilità attacco e difesa, la modalità arcade, le partite online, la modalità Allenamento, gli scontri Versus in locale e due nuove modalità chiamate World Tour e Battle Hub.

Street Fighter 6 sarà disponibile a partire dal 2 giugno 2023, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.