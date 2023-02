Ghostbusters: Ernie Hudson accusa lo studio di produzione di averlo messo da parte

Ernie Hudson, nonostante sia uno dei protagonisti dell’iconico franchise dei Ghostbusters, ha voluto muovere un’accusa pesante, dichiarando che lo studio di produzione dei primi due lungometraggi lo ha messo da parte durante le riprese del primo film.

In effetti anche il poster originale del film, realizzato dalla Columbia Pictures, lascia Hudson fuori dall’immagine, e lo stesso attore ha così descritto il clima attorno a lui durante le riprese:

Il regista Ivan Reitman era una persona brillante, e lo stimo molto e gli voglio bene. Io sono entrato nella produzione nel mezzo delle riprese e tutti sono stati molto inclusivi, ma lo Studio non ha avuto lo stesso comportamento, ed ha continuato in questa maniera. Tutto ciò ha reso il lavoro molto difficile, perché io ero parte della produzione, ma allo stesso tempo venivo messo da parte.

E poi ha continuato:

Io non ero nel poster, ed anche durante le celebrazioni dei trent’anni del film io non ero presente nel poster. Ora so che i fan vedono in maniera differente le cose, e so che loro rivedono in Winston le situazioni che hanno coinvolto tanti altri ragazzi.