True Blood: il reboot è stato cancellato da HBO

Dopo anni in cui si è provato a portare avanti la produzione di True Blood, ora la notizia è che il reboot della serie TV è stato cancellato da HBO. Lo ha dichiarato Casey Bloys parlando direttamente con Variety, e dicendo che “niente sembra andare verso la direzione della messa in produzione”.

Lo stesso Bloys già nel 2021 aveva parlato di un reboot che doveva andare in onda nel 2022, ma che alla fine è rimasto fermo. Ora è arrivata la conferma della cancellazione. La serie TV a tema vampiri True Blood doveva avere il creatore di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, assieme al creatore di NOS4A2, Jami O’Brien, alla scrittura dell’episodio pilota, con O’Brien che doveva fare da produttore esecutivo. Il creatore della serie originale, Alan Ball, era l’altro produttore esecutivo. Il telefilm è basato sulla serie di romanzi di Charlaine Harris intitolata The Southern Vampire Mysteries.

Il telefilm è andato in onda per sette stagioni, dal 2008 al 2014, su HBO, ed ha ottenuto un Golden Globe ed un Emmy. Al centro della storia c’è Sookie Stackhouse (Anna Paquin), una cameriera con poteri telepatici che vive nella città immaginaria di Bon Temps, in Louisiana. In questo contesto viene inserita una particolare convivenza nella cittadina tra vampiri ed esseri umani.