Something Is Killing the Children: i creatori di Dark a lavoro per la serie Netflix

La serie televisiva su Something Is Killing the Children è stata affidata da Netflix ai creatori di Dark.

Il progetto relativo alla serie Netflix che adatterà la storia di Something Is Killing the Children è stato affidato ai creatori di Dark, Baran bo Odar e Jantje Friese. Il progetto è a cura della piattaforma streaming che lavorerà assieme a Boom! Studios.

Inizialmente il progetto era stato dato in mano a Mike Flanagan, ma Netflix ha deciso di cambiare idea, forse considerando anche il fatto che il nuovo telefilm dei creatori di Dark, 1899, è stato accantonato. La produzione sarà di Stephen Christy e Ross Richie, con i creatori del fumetto James Tynion IV ed il nostro Werther Dell’Edera che faranno da produttori esecutivi.

Al centro della storia ci sono le vicende che riguardano i bambini di Archer’s Peak che, improvvisamente, iniziano a scomparire. Molti di loro non ritorneranno, mentre quelli che lo faranno racconteranno storie terribili di creature nascoste nell’ombra. A cercare di salvare i bambini sarà una straniera, l’unica persona che sembra credere veramente alle loro storie: il suo nome è Erica Slaughter, e si occupa di uccidere mostri.

La serie Something is Killing the Children ha fatto il suo debutto nel 2019, ed è stata candidata anche per la migliore serie a fumetti agli Eisner Awards 2020.