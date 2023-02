La settimana lavorativa di quattro giorni nella lotta al cambiamento climatico

Un test è stato condotto su un campione di circa sessanta aziende con quasi 3000 dipendenti, principalmente nel Regno Unito, per un periodo di sei mesi. Durante questo periodo, i dipendenti hanno lavorato un giorno in meno a settimana senza subire riduzioni salariali. In alcuni casi, questo ha portato ad un aumento della produttività.

I risultati della più grande prova sperimentale al mondo di settimana lavorativa di quattro giorni senza riduzione salariale, chiamata “4 Day Week Global“, sono stati pubblicati di recente. Il progetto ha coinvolto 60 aziende e quasi 3.000 lavoratori, soprattutto nel Regno Unito, in un periodo di sei mesi. Durante questo periodo, i dipendenti hanno lavorato solo quattro giorni a settimana invece di cinque senza perdere il loro salario. Secondo i risultati, quasi tutte le aziende coinvolte (il 91%) continueranno il programma in quanto si è riscontrato un aumento del 35% dei ricavi medi (rispetto all’anno precedente), una diminuzione dell’assenteismo e dei benefici in termini di salute e benessere dei lavoratori sono stati giudicati positivi. A quanto si evince, una settimana lavorativa di quattro giorni potrebbe anche avere un impatto positivo sull’ambiente e sul clima data la minore circolazione di persone.

Tra gli esiti positivi, l’azienda britannica di consulenza ambientale Tyler Grange ha registrato un aumento del 22% della produttività giornaliera e una riduzione del 21% delle miglia percorse in auto grazie alla settimana lavorativa di quattro giorni. L’economista e sociologa del Boston College, Juliet Schor, sostiene che una settimana lavorativa più breve sia fondamentale per ridurre le emissioni di CO2. Le statistiche raccolte nel Regno Unito dimostrano che avere più tempo libero ha anche portato ad un aumento dei comportamenti che favoriscono l’ambiente, come il volontariato per cause ambientali, una maggiore attenzione al riciclaggio e un impegno ecologico più alto in generale.