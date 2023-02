Harvey Weinstein condannato a 16 anni dopo il processo di Los Angeles

Dopo la sentenza del processo avvenuto a New York, che lo ha condannato a 23 anni, ora Harvey Weinstein ha subito una condanna ad altri 16 anni da parte della corte di Los Angeles per aver commesso stupri e aggressioni sessuali.

Weinstein si è trovato a rispondere di undici capi di accusa, che, alla fine si sono ridotti a sette. La giuria, composta da 12 persone, si è ritrovata a non avere un giudizio unanime su alcune delle situazioni proposte durante il processo. Mentre i giurati erano tutti concordi sulle accuse presentate da due delle vittime, diverse erano le opinioni sui casi di Lauren Young, conosciuta come Jane Doe #2, e Jennifer Siebel Newsom, conosciuta come Jane Doe #4.

In totale Harvey Weinstein ha ricevuto accuse da circa cento donne, che hanno tutte parlato di aggressioni, stupri e rapporti sessuali non consenzienti durante decine di anni. La questione Weinstein è sorta nel 2017 ed è stata il caso da cui è partito il movimento #MeToo.

Il processo di New York è iniziato nel 2020, mentre lo scorso anno si è tenuto quello di Los Angeles che è appena arrivato alla sua conclusione con una ulteriore condanna. Ricordiamo che Harvey Weinstein ha 71 anni, e, a questo punto, passerà il resto della vita in carcere.