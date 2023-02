Diabolik – Ginko all’Attacco: dall’8 marzo disponibili DVD e Blu-Ray

L’8 marzo è in uscita per Eagle Pictures DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO dei Manetti Bros., disponibile in DVD, Blu-ray e in un’imperdibile edizione COMBO con all’interno il doppio formato DVD+Blu-ray.

Qui sotto potete trovare le cover dei vari formati.

Tutti i formati conterranno una card da collezione, mentre l’edizione Combo sarà arricchita anche da una copia del fumetto omonimo.

Secondo capitolo cinematografico diretto dai fratelli Manetti ispirato al celebre fumetto delle sorelle Giussani, il film vede nel cast Giacomo Gianniotti nei panni di Diabolik, Miriam Leone in quelli dell’iconica Eva Kant, Valerio Mastandrea che interpreta l’Ispettore Ginko e la star Monica Bellucci. Un nuovo capitolo, in attesa del terzo, sulle avventure del Re del Terrore e della sua complice Eva Kant, che anche stavolta sembrano aver ideato un piano apparentemente perfetto. Dietro questo colpo si nasconde però una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che metterà a dura prova anche il loro legame. Tradita da Diabolik, Eva decide di vendicarsi proponendo all’ispettore di collaborare alla sua cattura: una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l’arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg.