Mindhunter 3: David Fincher spiega perché non si farà

Nonostante sia stata una delle serie su Netflix maggiormente apprezzate da pubblico e critica, Mindhunter non avrà la sa terza stagione. A spiegare i motivi che hanno portato a questa cancellazione c’è stato lo stesso David Fincher.

Ecco le sue parole su Mindhunter 3:

Sono orgoglioso delle prime due stagioni, ma si trattava di una serie veramente costosa, e per Netflix non attirava abbastanza pubblico da giustificare quel tipo di spesa. Non attribuisco loro alcuna colpa, si sono presi i rischi di lanciare lo show, mi hanno permesso di realizzare Mank, e mi hanno fatto percorrere una nuova strada con la realizzazione di The Killer. Posso dire che è una benedizione lavorare con persone coraggiose come loro. E quando i nostri desideri non combaciano bisogna essere capaci di separarsi.