Lightyear: il produttore della Pixar spiega perché il film non ha soddisfatto il pubblico

22—Feb—2023 / 11:34 AM

Durante un’intervista per The Wrap il CCO della Pixar Pete Docter ha spiegato perché, a suo parere, il film Lightyear non è andato bene sotto un certo punto di vista, soddisfacendo il pubblico nella maniera adeguata.

Ecco le sue parole:

Abbiamo cercato di pensarci molto, perché noi adoriamo questo film. Credo che il problema sia che abbiamo chiesto un po’ troppo al pubblico. Quando hanno sentito parlare di Buzz, hanno pensato dove fossero finiti anche Mr. Potato, Woody e Rex. E quando abbiamo proposto questo film fantascientifico sono andati in confusione.

La nuova avventura Disney e Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, e segue il leggendario Space Ranger dopo essere rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L’arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione.

Il film è diretto da Angus MacLane, mentre la produzione è stata affidata a Galyn Susman.