Il Samsung Galaxy Z Flip5 avrà uno schermo esterno enorme. Parola di Ice Universe

Lo schermo esterno del Galaxy Z Flip 5 sarà estremamente più grande di quello equipaggiato sul modello attualmente in commercio? Il noto leaker non ha dubbi...

Secondo alcuni recenti rumor, Samsung sta lavorando per rendere lo schermo esterno del Galaxy Z Flip 5 estremamente più grande di quello equipaggiato sul modello attualmente in commercio. Non solo: si parla dello schermo esterno più grande mai montato su uno smartphone pieghevole con formato a conchiglia.

A dare la notizia è il noto leaker Ice Universe, che in un recente tweet ha annunciato che Samsung potrebbe includere un display più grande sul Galaxy Z Flip 5. L’aumento di dimensioni potrebbe essere abbastanza drastico rispetto al suo predecessore: Ice Universe suggerisce che il telefono potrebbe presentare un display esterno più grande persino di quello equipaggiato sull’OPPO Find N2 Flip.

L’OPPO Find N2 Flip ha un display esterno di dimensioni estremamente generose: misura, infatti, ben 3,26 pollici. Non solo è più grande del display da 1,9 pollici del Galaxy Z Flip 4, ma è anche in assoluto il più grande display esterno della categoria (superiore perfino a quello del Motorola Razr 2022).

Ad ogni modo, il tweet di Ice Universe non entra nei dettagli. Non sappiamo di quanto sarà più grande il display che verrà utilizzato da Samsung.

Dopo una quarta generazione piuttosto conservatrice, il Samsung Galaxy Z Flip5 potrebbe finalmente introdurre quella rivoluzione tanto desiderata da moltissimi appassionati del segmento degli smartphone con schermo pieghevole. Il telefono potrebbe avere un design completamente rivisto, oltre che prestazioni superiori e una cerniera più resistente e meno visibile. Non resta che attendere i prossimi mesi per sapere cosa ha in serbo Samsung.