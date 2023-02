EVO 2023: svelata la line-up dei giochi presenti all’evento

La Evolution Championship Series ha annunciato la line-up completa dei giochi che saranno presenti all’EVO 2023, l’evento eSport che si svolgerà dal 4 al 6 agosto 2023 a Las Vegas presso il Mandalay Bay Resort and Casino. Vediamola nel dettaglio:

Dragon Ball FighterZ (quarta volta all’EVO)

Guilty Gear: Strive (seconda volta all’EVO)

The King of Fighters XV (seconda volta all’EVO)

Melty Blood: Type Lumina (seconda volta all’EVO)

Mortal Kombat 11 Ultimate (terza volta all’EVO)

Street Fighter 6 (prima volta all’EVO)

Tekken 7 (settima volta all’EVO)

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (settima volta all’EVO)

Come possiamo vedere, sono diversi i titoli che hanno ottenuto la conferma dopo l’edizione del 2022. Tra questi figurano, Dragon Ball FighterZ che fa il suo ritorno per la quarta volta, Tekken 7, Mortal Kombat 11 e tanti altri ancora. Inevitabile l’entrata in scena di Street Fighter 6, disponibile a partire dal 2 giugno 2023 e che si appresta a sostituire il precedente capitolo della serie Capcom all’interno della competizione.

Di certo, inoltre, ci sarà spazio anche per altre sorprese. Lo scorso anno, l’EVO è stato scelto come vetrina per l’annuncio di Tekken 8 che si è mostrato per la prima volta con un teaser trailer. Ad oggi, il gioco resta ancora privo di una data d’uscita e non è da escludere che possa tornare a mostrarsi durante la nuova edizione del noto evento eSport.

Oltre ad annunciare la line-up dei titoli presenti all’evento, gli organizzatori dell’EVO 2023 hanno anche svelato che le finali “Top 8” sono state ridotte a “Top 6”, che ogni titolo vanterà un monte premi pari a 25.000 dollari e che Cygames approfitterà dell’occasione per organizzare un torneo preliminare di Granblue Fantasy: Versus Rising.