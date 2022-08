Tekken 8 annunciato con un teaser trailer

In occasione dell’EVO 2022, Bandai Namco ha annunciato Tekken 8 con un teaser trailer. La breve clip, apparsa al termine del filmato dedicato all’aggiornamento gratuito per Tekken 7, mostra una storica sequenza del primo Tekken che si conclude con il volto sorridente di Kazuya Mishima in versione next gen e con la scritta Get Ready.

Al momento, non abbiamo alcuna informazione riguardo il gioco e non è chiaro se si tratti effettivamente dell’ottavo capitolo o piuttosto di un vero proprio remake del primo Tekken, come in molti stanno già ipotizzando. Sta di fatto che è da tempo ormai che si vocifera dell’esistenza di un nuovo capitolo della serie in sviluppo presso gli studi di Bandai Namco e l’arrivo di una presentazione più corposa potrebbe ormai essere imminente. Non è escluso infatti che potremmo ricevere delle novità sul nuovo Tekken già in occasione del prossimo Tokyo Game Show, che si terrà dal 15 al 18 settembre di quest’anno.

Vi ricordiamo che con l’annuncio di Tekken 8, Bandai Namco ha svelato anche l’arrivo di un nuovo aggiornamento gratuito per Tekken 7. L’update, disponibile a partire dal 17 agosto, apporterà diverse modifiche al bilanciamento ed introdurrà nuove tattiche.