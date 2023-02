Disney Wonder of Friendship: The Experience, ecco tutte le info sull’evento esperienziale itinerante

Presentato Disney Wonder of Friendship: The Experience, l’evento esperienziale celebrativo che girerà l'Europa.

In occasione dei festeggiamenti per il 100° anniversario di The Walt Disney Company, la divisione Disney Consumer Products, Games and Publishing ha svelato le prime immagini dell’evento Disney Wonder of Friendship: The Experience, in programma dal 12 al 21 maggio 2023 a Londra e successivamente a Berlino e Parigi.

Pensata per un target di giovani adulti, Wonder of Friendship: The Experience trasporta i fan in un nuovo mondo, perfetto da condividere sui social e dedicato alle storie classiche Disney più amate. I visitatori sono invitati a esplorare in modo giocoso i propri rapporti di amicizia, celebrando alcuni dei meravigliosi duetti Disney, come Lilo & Stitch o gli inseparabili Topolino e Paperino.

I gruppi di amici potranno avventurarsi in oltre 1000 m2 di esperienze e installazioni, divise in 4 diverse aree tematiche: Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Re Leone, Topolino e i suoi amici e Lilo & Stitch. Grazie alla tecnologia di Realtà Aumentata di Snapchat, inoltre, i visitatori potranno portare in vita le storie Disney scannerizzando i QR Code presenti in ciascuna area. I biglietti per le tappe di Londra, Parigi e Berlino sono disponibili su See Ticket al costo di £17,50 a persona.

Secondo uno studio, 6 millennial su 10 affermano di voler vivere nuove esperienze per creare ricordi con gli amici, e l’88% crede sia importante ricordare le esperienze condivise in passato per costruire rapporti d’amicizia*. Proprio per questo, Wonder of Friendship: The Experience offrirà ai visitatori la possibilità di creare ricordi indelebili e di celebrare le proprie amicizie, immersi nel mondo del proprio personaggio Disney preferito.

La dottoressa Miriam Kirmayer, Clinical Psychologist & Friendship Expert, afferma:

La nostalgia è una potente esperienza sociale emotiva. Le cose che ci fanno provare nostalgia tendono a essere quelle che abbiamo condiviso con le persone a cui teniamo di più. Avere ricordi comuni rafforza la vicinanza che percepiamo e ci incoraggia a riabbracciare ciò che ci ha unito inizialmente. Disney Wonder of Friendship: The Experience offre ai gruppi di amici la possibilità di lasciarsi andare ai ricordi e di connettersi in modi nuovi, mentre esplorano, in un ambiente divertente e dinamico, le storie e i personaggi Disney senza tempo con cui sono cresciuti.

La Magia ha inizio non appena gli ospiti accedono all’evento e, mentre esplorano lo spazio tra le varie installazioni immersive presenti, una chiavetta RFID** traccia i loro movimenti. Alla fine dell’esperienza, la chiavetta rivelerà quali iconiche amicizie Disney rappresentano le coppie di amici e i gruppi riceveranno una speciale stampa Disney Wonder of Friendship.

I fan scopriranno il mondo sotto-sopra del Garden of Mystery ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Per celebrare lo spirito d’avventura di Alice, gli ospiti ripeteranno l’indimenticabile viaggio di Alice e dei suoi amici nella tana del Coniglio. Dovranno fidarsi dei loro amici e non dei propri sensi mentre si avventureranno tra fiori altissimi, Pan-farfalle, Palmipedoni e Carte-Soldato della Regina, immersi nella densa e vibrante atmosfera del labirinto colmo di nebbia del Garden of Mystery.

I visitatori potranno godere dei panorami, suoni e profumi tropicali di Lilo & Stitch a Ohnana Bay. Si tufferanno nella vita dell’isola, passeggiando tra i ricordi di Lilo, visitando la spiaggia e saltando sulla tavola da surf.

Nell’area Orchestral Oasis dedicata a Il Re Leone, riproduzioni grafiche di insetti e farfalle creano un’atmosfera ispirata alla giungla che porta i fan nel mondo di Simba, Timon e Pumba sulle note musicali di Hakuna Matata.

Sarah Fox, VP Marketing & Comms, Disney Consumer Products, EMEA, ha dichiarato:

Nel corso dei nostri cento anni, le storie Disney hanno dimostrato l’importanza dell’amicizia e del rispetto delle differenze degli altri, per questo non potevamo pensare a un tema migliore per celebrare questo storico anniversario. Dal sentiero dei fiori di Alice nel Paese delle Meraviglie alla photo opportunity con Lilo & Stitch, i fan avranno tantissimi momenti da condividere con i propri amici sui social e da ricordare negli anni a venire.

Gli ospiti si troveranno faccia a faccia con le statue a grandezza reale di Topolino, Minni, Paperino, Paperina, Pippo e Pluto nell’area Mickey & Friends Wonderverse. Quando i partecipanti interagiscono con i personaggi, si attivano dei sensori di movimento che generano animazioni “live art” sugli enormi schermi a LED presenti nella stanza. Più gli ospiti interagiscono, più grandi e luminose saranno le animazioni sugli schermi, a dimostrazione dell’importanza dello stare insieme in questa installazione artistica, luminosa e interconnessa. I partecipanti, inoltre, potranno accedere ai vari pop-up store presenti, inclusa l’esperienza promossa da Creator Studio in cui sarà possibile creare un capo d’abbigliamento unico e originale utilizzando la tecnologia di Realtà Aumentata.

Wonder of Friendship: The Experience è prodotta da Haygarth.

Al momento, il calendario delle esibizioni include:

Londra, Regno Unito: 180 The Strand, dal 12 al 21 maggio 2023

Berlino, Germania: Radsetzerei, dal 9 al 18 giugno 2023

Parigi, Francia: Le CENTQUATRE-PARIS, dal 30 giugno al 9 luglio 2023

Leggi anche: