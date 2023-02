Cacatua: l’uccello intelligente che utilizza gli attrezzi giusti per nutrirsi

Il cacatua delle Tanimbar dimostra una notevole intelligenza nella scelta degli strumenti per nutrirsi. Ecco come fa.

Il cacatua è in grado di utilizzare più attrezzi per risolvere i problemi e raggiungere il cibo, il che lo rende il secondo animale della classifica, dopo lo scimpanzé, in grado di usare strumenti multipli per questo scopo. Da tempo sappiamo che l’abilità di utilizzare strumenti per risolvere problemi, principalmente legati alla ricerca di cibo, non è un’esclusiva umana. Anche altri primati e animali come uccelli e polpi dimostrano di saper utilizzare strumenti.

Eppure, l’uso di una serie di attrezzi diversi è una capacità molto più limitata: finora solo gli scimpanzé erano stati osservati nell’utilizzo di una “borsa degli attrezzi”. Alla lista, però, si deve aggiungere alla lista un altro animale, un uccello: il cacatua delle Tanimbar. Uno studio dell’Università di Vienna ha dimostrato per la prima volta che questo animale ha la capacità di utilizzare una serie di attrezzi diversi, anche se non sempre con la stessa efficacia. La scoperta dell’utilizzo di strumenti è nata dall’osservazione sul campo, avvenuta per la prima volta nel 2004, quando gli uccelli sono stati visti utilizzare strumenti proprio nelle isole in cui vive.

Nel 2021, il team di scienziati ha condotto uno studio in laboratorio su alcuni cacatua catturati e ha scoperto che questi uccelli sono in grado di utilizzare fino a tre strumenti diversi per risolvere problemi complessi e riuscire a nutrirsi ogni giorno con l’utilizzo di un’intelligenza invidiabile.