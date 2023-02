TikTok darà più soldi ai creatori di contenuti, ma a patto che pubblichino video più lunghi

TikTok ha annunciato un nuovo programma, chiamato Creativity Program, destinato ai creatori di contenuti che vogliono aumentare il loro potenziale di guadagno sulla piattaforma e “sbloccare più opportunità entusiasmanti nel mondo reale”. L’invito al programma sarà limitato ad alcuni creatori al suo lancio, per poi aprirsi a tutti i creatori idonei nei prossimi mesi (almeno inizialmente solo negli USA).

I partecipanti devono avere almeno 18 anni, soddisfare i requisiti minimi di follower e visualizzazioni video e avere un account in buona posizione. TikTok non ha specificato il numero di follower necessario per partecipare, ma un rapporto precedente ha suggerito che il minimo sia di 100.000 follower, un notevole aumento rispetto al minimo di 10.000 follower previsto dal precedente Creator Fund.

Il Creativity Program richiede anche la pubblicazione di “contenuti originali di alta qualità più lunghi di un minuto” per poter guadagnare sulla piattaforma. I creatori saranno in grado di monitorare l’idoneità dei loro video su una nuova dashboard e vedere la stima dei loro guadagni insieme ai dati delle performance dei video.

TikTok non ha rivelato ancora quanto pagherà il Creativity Program, ma ha confermato che la nuova formula rivisitata fornirà “un reddito lordo medio più elevato per ciascuna visualizzazione qualificata”.

Il Creativity Program arriva dopo il lancio del Creator Fund nel 2020, con un impegno iniziale di 200 milioni di dollari per supportare centinaia di migliaia di creatori per oltre 2 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Il nuovo programma di TikTok è stato testato in Francia e in Brasile nei mesi scorsi e fa parte dei piani di TikTok per spingere le opportunità di monetizzazione sulla sua piattaforma. Ricordiamo che TikTok consentirà presto ai creatori di contenuti di nascondere i loro video dietro un paywall.

L’annuncio del Creativity Program arriva poco dopo che YouTube ha iniziato a condividere le entrate pubblicitarie con i creatori di Shorts. In passato i creatori di TikTok avevano espresso insoddisfazione per i bassi guadagni garantiti dalla monetizzazione diretta sulla piattaforma: rispetto a YouTube o Twitch, gli influencer spesso guadagnano cifre molto basse anche se i loro video vengono visualizzati milioni di volte. Questo porta alla necessità di monetizzare la loro fama utilizzando altri strumenti, spesso esterni a TikTok. Per ByteDance sul lungo periodo rischiava di essere un problema. Il nuovo programma sarà in grado di risolverlo?