The Pope’s Exorcist: nuovo teaser dell’horror con Russell Crowe nei panni di Padre Amorth

Arriverà nelle cinematografiche americane ad aprile (e presto anche in quelle nostrane) The Pope’s Exorcist, nuovo horror di Sony Pictures che vede protagonista Russell Crowe negli insoliti panni di un esorcista, peraltro realmente vissuto: il noto Padre Gabriele Amorth, morto nel 2016 e già protagonista del docufilm The Devil and Father Amorth di William Friedkin. Arriva ora, in attesa del trailer previsto per domani, un teaser che ci presenta qualche spezzone inedito.

Il cast del film vedrà presenti anche Alex Essoe (Doctor Sleep) e Daniel Zovatto (It Follows). Padre Garbiele Amorth si conta abbia realizzato oltre 100.000 esorcismi durante la propria vita. Il film sarà basato sui libri An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories.

Alla regia del progetto c’è Julius Avery, subentrato ad Ángel Gómez. La sceneggiatura è stata realizzata da Evan Spiliotopoulos, che ha avuto delle revisioni operate da Chuck MacLean, sul soggetto iniziale curato da Michael Petroni, Chester Hastings e R. Dean McCreary.

Doug Belgrad of 2.0 Entertainment produce The Pope’s Exorcist assieme a Michael Patrick Kaczmarek, Jeff Katz di Worldwide Katz ed Eddie Siebert di Loyola Productions President. Per quanto riguarda la supervisione del progetto saranno coinvolti Scott Strauss, Michael Bitar e Giselle Johnson di Screen Gems.

