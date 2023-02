Tekken 8: nuovo trailer di gameplay con Kazuya Mishima

Tekken 8 torna a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay tutto dedicato ad uno degli iconici protagonisti del franchise Kazuya Mishima. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra il combattente di nuovo in azione.

Sullo sfondo di un affascinante scenario urbano, Kazuya fa sfoggio delle sue potenti abilità, sfruttando tutta una serie di micidiali combo e devastanti colpi demoniaci derivati dai Geni del Diavolo. Il trailer, inoltre, pone nuovamente l’accento sulla nuova versione next-gen del combattente, vista già nel trailer d’annuncio del gioco pubblicato lo scorso anno.

Per chi non lo sapesse, Kazuya Mishima è il protagonista del primo capitolo della celebre saga picchiaduro del 1994 ed è apparso in tutti i giochi successivi ad eccezione di Tekken 3. Nel primo capitolo cerca di vendicarsi contro suo padre per averlo gettato giù da una scogliera anni prima. Tuttavia, la sua vittoria su Heihachi gli ha rivela di non essere poi tanto diverso da suo padre, in quanto una volta salito a capo della Mishima Zaibatsu si dimostra essere corrotto e spietato, diventando uno dei maggiori antagonisti della serie.

Annunciato con un teaser trailer in occasione dell’EVO 2022, Tekken 8 è il nuovo capitolo della saga picchiaduro targata Bandai Namco. Il gioco è stato ridisegnato da zero per l’Unreal Engine 5, senza riutilizzare alcun asset del precedente capitolo. Inoltre, questo nuovo capitolo presenterà un combat system totalmente rinnovato e maggiormente incentrato sull’aggressività.

Vi ricordiamo che Tekken 8 sarà disponibile entro marzo 2024 per PS5, Xbox Series X|S e PC.