PlayStation Plus Premium: The Legend of Dragoon avrà i trofei

A quanto pare The Legend of Dragoon, titolo che andrà ad arricchire il catalogo di PS Plus Premium questo mese , avrà i trofei come aggiunta rispetto all'originale.

The Legend of Dragoon si prepara ad arricchire il catalogo dei giochi di PlayStation Plus Premium a partire da oggi e a quanto pare includerà anche dei trofei sbloccabili come aggiunta rispetto all’originale. A riportarlo è il sito TrueTrophies, specializzato nell’ambito dei trofei, che ha trovato evidenti indizi nel database riguardo la presenza di trofei in The Legend of Dragoon. Un ulteriore stimolo per gli appassionati del titolo che intendono immergersi nuovamente nelle atmosfere del gioco.

L’amato titolo PS1 è solo uno dei tanti classici presenti all’interno del tier più alto di PS Plus che propone il supporto ai trofei come aggiunta. Nell’ultimo periodo anche Super Dust Portable ha ottenuto i triofei. Un’ottima notizia per chi ama andare a caccia di obiettivi.

Per chi non lo sapesse, The Legend of Dragoon è uno degli RPG più amati presenti nel catalogo della prima PlayStation. Pubblicato in Giappone nel dicembre 1999 e approdato nel resto del globo a cavallo tra i mesi di giugno 2000 e gennaio 2001, il gioco non ottenne il successo commerciale sperato da Sony, ma venne comunque molto apprezzato dai giocatori per il comparto grafico all’avanguardia e un gameplay ritenuto all’epoca particolarmente innovativo, dato che mescolava il classico sistema di combattimento a turni con meccaniche legate ai QTE che vivacizzavano gli scontri.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che da oggi sono disponibili i giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium di questo mese. Il catalogo include oltre al classico The Legend of Dragoon, anche i recenti Horizon Forbidden West e The Quarry.