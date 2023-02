Headshot: il trailer e il poster in anteprima per Lega Nerd!

Il 20, 21 e 22 marzo, solo nei cinema arriva come evento speciale Headshot, thriller d'azione di cui vi mostriamo il trailer e il poster in anteprima.

Headshot è un action thriller ambientato in un contesto contemporaneo verosimile e legato quello che potrebbe diventare il mondo del gaming professionale nel prossimo futuro: la pellicola uscirà nei cinema, come evento speciale, il prossimo 20, 21 e 22 marzo, e noi oggi su Lega Nerd vi mostriamo in anteprima assoluta il trailer, la locandina e le foto ufficiali.

La pellicola, diretta da Niko Maggi, vede nel cast Alessandro Bedetti, Virginia Diop, Riccardo De Rinaldis, Vittorio Magazzù, Demetra Bellina, Sijia Chen e Francesco Bertozzi, con la partecipazione di Ludovica Pagani, Alessandro Rossi e Iolanda Granato. Il film è prodotto da Federica Folli e Pete Maggi per Cine 1 Italia e sarà distribuito da White Lion Media.

Il film ha un cast tecnico di grande livello, con Emanuele Pasquet alla Direzione della Fotografia, il montaggio di Daniele Camaioni, e l’Art Direction di Alessandro Iacopelli, che ha realizzato il design dei costumi e delle armi dei personaggi, mentre il trucco prostetico è stato realizzato da Silvia Castellucci.

Alessio Pesenti ha curato tutte le attività di Stunt Coordinator, usando l’esperienza derivata dalla scuola del parkour, che si sposa perfettamente con le location dove abbiamo girato; la realizzazione dei VFX e il 3D è stata seguita e coordinata da Giacomo Mora. Infine, tutto il sound del film è stato curato da Luigi Sansò, che firma anche la Colonna Sonora con Valerio Cartareggia e Stefano Usai.

Raccontano i produttori:

Headshot è un film che racconta il mondo del gaming e degli E-sports, due fenomeni che accrescono di anno in anno il loro pubblico. I videogiochi non sono più un semplice passatempo ma un’industria con atleti professionisti seguiti da un largo pubblico di appassionati su social e piattaforme streaming. La narrazione del film si sviluppa proprio in questa cornice: i personaggi protagonisti sono tutti gamers legati tra loro da diversi rapporti: amore, amicizia, rivalità.

Il film è stato girato tutto tra la provincia di Roma e quella di Viterbo: la Faggeta del monte Fogliano e il suggestivo Eremo di San Girolamo; le cascate di Chia del Fosso Castello, dove Pasolini girò Il vangelo secondo Matteo (1963); alcune delle cave di tufo di Nepi e un bunker vero e proprio, situato sul Monte Soratte e costruito durante la Seconda Guerra mondiale, perfetto come set cinematografico.

Sinossi:

Un misterioso gruppo organizza Headshot, la riproduzione di un death-match ispirato a un videogioco ma con persone in carne ed ossa. 8 gamer, con una armatura personalizzata e un fucile ad aria compressa, partecipano alla sfida. Tutti sono muniti di body-cam per trasmettere lo spettacolo in diretta sulla piattaforma ZZIP. Quella che sembra essere una competizione di furbizia e azione, diventa una lotta per la sopravvivenza quando i giocatori scoprono che tra di loro c’è un feroce assassino.