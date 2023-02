Android 13 arriva sui Nothing Phone (1): ecco cosa c’è da sapere su Nothing OS 1.5

È ufficiale, Android 13 è ora disponibile sul Nothing Phone (1). Vediamo assieme tutte le novità introdotte dall'aggiornamento Nothing OS 1.5

È ufficiale, Android 13 è ora disponibile sul Nothing Phone (1). Dopo le segnalazioni secondo cui l’aggiornamento del sistema operativo basato su Android 13 di Nothing era uscito dalla versione beta sul Phone (1), l’azienda lo ha reso ufficiale. A differenza del software originale del telefono, il nuovo aggiornamento è stato sviluppato internamente da Nothing e l’azienda afferma che offre importanti miglioramenti delle prestazioni per il telefono.

Il roll-out ufficiale di Nothing OS 1.5 è iniziato. Android 13 garantisce ai nostri utenti l’esperienza più fluida e sicura che abbiano mai sperimentato

si legge nel tweet che annuncia l’arrivo di Android 13 sul Nothing Phone (1), il primo smartphone della nuova azienda di Carl Pei.

Vediamo la lista completa delle novità introdotte dall’aggiornamento: