The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un leak dell’artbook svela dettagli ed immagini inedite

Sono trapelate online alcune foto dell'artbook ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con immagini inedite e tanti dettagli sul gioco.

In queste ore sono spuntate in rete alcune immagini dell’artbook ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Due utenti su Reddit sarebbero entrati in possesso del volume per poi divulgarne il contenuto sul forum. Le foto pubblicate includono numerosi dettagli su nemici, ambientazioni, personaggi, gameplay, equipaggiamenti, dungeon e così via.

A giudicare dalla qualità delle immagini leak che raffigurano artwork e i bozzetti preparatori di Tears of the Kingdom, il leak sembrerebbe essere autentico. Tra l’altro Reddit ha già provveduto a rimuovere il materiale dal sito. Onde evitare di riportare spoiler non richiesti, preferiamo non divulgare su queste pagine il contenuto del leak. Qualora foste interessati a visionare le immagini pubblicate, trovate l’intera raccolta delle pagine apparse in rete in queste ore sul portale NintendoEverything.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom è tornato a mostrarsi recentemente in occasione del Nintendo Direct di febbraio con uno spettacolare nuovo trailer che ci ha permesso di vedere nuovamente in azione il gioco. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si svolgerà in questo secondo capitolo anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule e che Link potrà sfruttare il suo aliante per sorvolare i cieli e persino una sorta di ascensore magico per risalire verso l’alto.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 23 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Swicth.I preordini sono ora aperti nel Nintendo eShop.