Scream 6: nuovo spot ufficiale con footage inedito

Paramount presenta un nuovo spot per Scream 6, atteso nuovo capitolo della saga horror, questa volta ambientato a New York, per un interessante twist nelle dinamiche di “caccia”, divenuta ora metropolitana. Chi è l’assassino? E chi sopravviverà? Lo scopriremo il 9 marzo, quando la pellicola arriverà finalmente nei cinema.

Secondo Courtney Cox, veterana della saga,

Portare Ghostface a New York dona elementi completamente nuovi alla storia. Portare via il personaggio da una cittadina e porlo nel cuore della città che non dorme mai è… più terrificante che mai.

Melissa Barrera afferma che

Sono giovani in fuga, mentre Ghostface li sta ancora cercando, nella città più bella e al contempo più terrificante, perché è così affollata da poter risultare aggressiva.

Non è passato molto tempo dagli avvenimenti del primo film. Più o meno, quel che è passato nella realtà tra l’uscita di questo e della scorsa pellicola [dunque poco più di un anno, NDR]. Dunque il trauma è ancora molto fresco. Una delle mie cose preferite di questo film è che vediamo davvero come gli avvenimenti dello scorso film hanno influenzato i protagonisti. Vediamo come stanno portando quel peso e come lo fanno ognuno in modo diverso.

Il film, diretto da Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett, vanta la sceneggiatura di James Vanderbilt & Guy Busick e vede nel cast Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Jenna Ortega, Tony Revolori, Josh Segarra, Samara Weaving con Hayden Panettiere e Courteney Cox.

Sinossi:

Dopo gli ultimi omicidi di Ghostface, i quattro sopravvissuti si lasciano alle spalle Woodsboro e iniziano un nuovo capitolo. In Scream VI, Melissa Barrera (“Sam Carpenter”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy Meeks-Martin”), Mason Gooding (“Chad Meeks-Martin”), Jenna Ortega (“Tara Carpenter”), Hayden Panettiere (“Kirby Reed”) e Courteney Cox (“Gale Weathers”) tornano a ricoprire i loro ruoli nel franchise insieme a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving.

