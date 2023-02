Questo iPhone SE in condizioni perfette è stato venduto per oltre 60mila dollari

Dimenticatevi di Warren Buffett e del mercato azionario. Il miglior investimento che avreste potuto fare nell’arco degli ultimi quindici anni? Acquistare un iPhone 2G al lancio e mantenerlo in condizioni perfette, e dunque sigillato, per tutti questi anni.

Lo diciamo perché un collezionista è riuscito a vendere un esemplare ancora incellofanato per 100 volte il suo prezzo di lancio.

LCG Auctions ha, infatti, recentemente battuto un iPhone 2G originale in condizioni perfette alla cifra record di 63.356 dollari. Curiosamente, non stiamo parlando di un telefono particolare, appartenuto a qualche celebrity o in edizione limitata. L’oggetto battutto all’asta è un comunissimo iPhone 2G, la sua peculiarità è che non è mai stato rimosso dalla confezione (a differenza della stragrande maggiornaza di tutti gli altri iPhone venduti da Apple).

Anche la storia del suo proprietario è piuttosto ordinaria. Si chiama Karen Green ed ha ricevuto l’iPhone SE in regalo nel 2007. All’epoca aveva già tre contratti diversi con l’operatore mobile statunitense Verizon, mentre lo smartphone della Apple funzionava esclusivamente con AT&T. Morale? Green ha scelto di tenere comunque il telefono, ma lo ha riposto in uno scaffale, dove è rimasto fino a pochi anni fa. Poi l’intuizione che quello che aveva tenuto ancora sigillato nella sua confezione potesse essere un tesoro di grandissimo valore.

Nel corso degli anni, Green ha considerato di vendere il telefono alcune volte. Ad esempio quando ha sentito parlare per la prima volta di un’altra inserzione di un iPhone originale e sigillato venduto su eBay per 10.000 dollari. “Ho pensato tra me e me, ‘Oh mio Dio, penso di avere l’originale'”, ha detto. “Ho chiamato mio figlio e gli ho detto, ‘Prendi il telefono e assicurati che non sia stato aperto'”. Il dispositivo era effettivamente sigillato e si trattava del primo iPhone.

Curiosa di sapere il suo valore, Green è perfino apparsa nella trasmissione televisiva diurna “Doctor & the Diva” nel 2019, in un segmento in cui alcuni spettatori potevano far valutare i loro oggetti (un po’ come avviene nel programma Affari di Famiglia). L’iPhone di Green è stato valitato 5.000 dollari. È bastato aspettare con pazienza altri quattro anni per arrivare ad una cifra decisamente più interessante. “Avrei aspettato pazientemente altri dieci anni”, ha raccontanto, aggiungendo di aver preso la decisione di venderlo ora per supportare il suo sogno di aprire un salone di bellezza.