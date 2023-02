Layers of Fear: mese d’uscita annunciato con un trailer

Layers of Fears diventa Layer of Fear: Bloober Team svela il cambio di nome ed annuncia il mese d'uscita con un nuovo trailer. Vediamo il filmato.

Bloober Team ha annunciato il mese di uscita di Layers of Fear con un nuovo trailer. Lo studio polacco ha rivelato il cambio di nome del gioco che, come potete vedere ora ha perso la sua “s” finale, annunciando che il titolo sarà disponibile a giugno 2023. Vediamo il filmato:

Annunciato al Summer Game Fest dello scorso anno, Layers of Fear non si pone come un nuovo capitolo della saga ma come un nuovo concept capace di unire gli elementi migliori di Layers of Fear e Layers of Fear 2 con nuove meccaniche di gameplay e una nuova storia.

Più nello specifico, Layers of Fear sarà un’esperienza a metà tra remake e reboot, che includerà vecchi e nuovi contenuti. Il gioco può essere visto come una sorta di rivisitazione dell’intera serie, in quanto include contenuti del primo Layers of Fear, del suo DLC Inheritance e di Layers of Fear 2.

Inoltre, Layers of Fear includerà anche altre due storie extra: The Final Note, in cui viene raccontata la prospettiva della moglie del protagonista, e The Lighthouse, una nuova storia con un protagonista inedito chiamato “lo scrittore”. Tutti questi contenuti vengono proposti in un’unica esperienza ricostruita in Unreal Engine 5, con supporto per ray tracing, HDR e risoluzione 4K/60fps.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Layers of Fear sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Leggi anche: