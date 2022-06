Layers of Fears annunciato con un trailer al Summer Game Fest

Layers of Fears è stato annunciato ufficialmente con un trailer in occasione del Summer Game Fest. Ecco il filmato.

Layers of Fears, il nuovo capitolo dell’apprezzato franchise horror psicologico di Bloober Team, è stato annunciato questa sera con un trailer in occasione del Summer Game Fest di Geoff Keighley.

Sembra che questo nuovo titolo non sia però il seguito diretto di Layers of Fear: il team polacco ha infatti promesso un nuovo approccio alla saga, come a voler suggerire che si tratti di una sorta di reboot. Il gioco, è interamente costruito in Unreal Engine 5 e presenta una nuova storia e dei nuovi personaggi.

Layers of Fear è un videogioco horror psicologico pubblicato nel 2016, rivelatosi un discreto successo e seguito nel 2019 da Layers of Fear 2. Lo scorso settembre Bloober Team ha condiviso il trailer di un nuovo capitolo in Unreal Engine 5 e nei giorni scorsi ha anticipato il ritorno della saga con la pubblicazione di un’immagine teaser su Twitter.

L’uscita di Layers of Fears è prevista per l’inizio del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.