Ant-Man and the Wasp: Quantumania supera il record d’incassi all’esordio del franchise

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha superato il record del franchise per i maggiori incassi USA nei primi giorni al cinema.

Arrivano notizie importanti dai primi giorni di proiezione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania al cinema: il lungometraggio ha già superato il record d’incassi del franchise con il primo week-end in sala negli Stati Uniti, grazie ai 120 milioni di dollari del box-office. Si tratta di un incremento del 30% rispetto ad Ant-Man and the Wasp.

A livello globale il film ha già ottenuto 357 milioni di dollari, di cui 239 dal mercato internazionale, esclusi gli USA che hanno portato 104 milioni, più 46 nel giorno di apertura. Nel lungometraggio i Supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.