DJI festeggia 16 anni di innovazione con uno spettacolo di droni

Per festeggiare il sedicesimo anniversario, DJI ha organizzato uno spettacolo di droni nella sua nuova sede di Shenzhen, in Cina.

DJI è un’importante produttrice di droni che ha recentemente spostato la sua sede in un nuovo edificio mozzafiato chiamato “DJI Sky City“. L’azienda ha prodotto un vasto numero di droni, sia per l’uso amatoriale che professionale, e lo spettacolo di droni organizzato dall’azienda ha dimostrato la sua notevole crescita fin dalla sua fondazione nel 2006.

DJI è stata fondata dall’imprenditore Frank Wang, che ha creato i primi prototipi di droni nel suo dormitorio universitario. Inizialmente, l’azienda si è sviluppata grazie al sostegno di amici e familiari, ma ha dovuto affrontare sfide significative, tra cui un alto tasso di turnover dei dipendenti. Nel 2013, DJI ha fatto un grande passo avanti con l’introduzione del suo drone Phantom, che era più facile da utilizzare rispetto alla concorrenza dell’epoca.

Il Phantom 3, con la sua fotocamera integrata in grado di trasmettere live streaming, ha rappresentato una svolta per la fotografia aerea e ha contribuito in modo significativo alla crescita di DJI come produttore di droni di alta qualità e accessibili. Grazie alla sua presenza sul mercato mondiale, l’azienda è diventata il più grande produttore di droni al mondo, soprattutto grazie al rilascio del Phantom 4, che ha consolidato la posizione dell’azienda nel mercato dei droni, e poi il Mavic Pro, che ha dato il via alla tendenza dei droni pieghevoli.

Lo spettacolo di droni organizzato da DJI nella loro nuova sede è stata una festa perfetta per il successo dell’azienda e della sua notevole crescita. DJI ha fatto molta strada dai suoi umili inizi in una stanza del dormitorio universitario, dimostrando una capacità costante di innovazione e di fornire droni con importanti caratteristiche tecniche, che ne hanno consolidato il primato nel settore dei droni.