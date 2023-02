Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la scena con il figlio di Hope è stata tagliata

Per Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stata girata una scena in cui vediamo il figlio di Hope Van Dyne, ma è stata tagliata dal montaggio finale.

Capita praticamente per tutti i film che vengano girate scene che poi vengono tagliate dal montaggio finale, per motivi di ritmo o coerenza interna, o semplicemente per snellire il minutaggio, che è un elemento importante a livello produttivo (un film da due ore e mezza permette meno spettacoli nello stesso lasso di tempo di un film da un’ora e mezza). Spesso vengono anche girate scene alternative o diramazioni di trama o aggiunte che poi verranno inserite o meno a seconda di come si vogliono raccordare elementi, soprattutto in serie di film collegati come quelli del Marvel Cinematic Universe, in cui una scena può assumere una valenza importante anche a distanza di anni. Un esempio famoso è Morgan Stark, figlia di Tony la cui versione young adult è stata tagliata da Avengers: Endgame nonostante la scena fosse stata girata e pronta (e difatti è stata rilasciata come extra non canonico). Qualcosa di simile, a quanto pare, è accaduto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dove nella sceneggiatura originale era presente il figlio di Hope Van Dyne.

L’account Instagram del giovanissimo attore americano Lucas Grant (brevemente visto in Pam & Tommy, 9-1-1: Lone Star e The Patient, nonché in Five Nights at Freddy’s) ha infatti svelato questo particolare, ora che il film è uscito nelle sale.

Racconta la madre:

Lo scorso anno Lucas ha vissuto la fantastica esperienza di lavorare al suo primo film… e nientemeno che un film Marvel! Ha interpretato il figlio di Wasp / Hope in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e si è divertito un mondo a lavorare con Evangeline (la persona più dolce del mondo!). Peyton – il regista – è stato anch’egli gentilissimo e Lucas ha passato del tempo magnifico a lavorare con tutti per il film!

Purtroppo, come a volte accade, la storia è stata cambiata dopo che il film è stato girato e le sue scene non sono state inserite nella versione finale della pellicola. (…)

Non è chiaro se per “scene” si intendano differenti take della stessa scena da differenti angolature (magari per un flashback di una realtà alternativa) o se effettivamente ci fossero più scene che lo coinvolgevano. Magari lo scopriremo negli extra del film, più avanti.

Nel nuovo film Marvel, i Supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

