Winnie the Pooh: Blood and Honey – Il regista vuole un horror sui Teletubbies

Il regista di Winnie the Pooh: Blood and Honey ha parlato del suo interesse verso franchise come i Teletubbies e Le Tartarughe Ninja.

Non si ferma più la voglia di splatter del regista Rhys Frake-Waterfield, che dopo aver realizzato Winnie the Pooh: Blood and Honey, e dopo aver messo in produzione un altro lungometraggio horror su Bambi e Peter Pan, ora vuole inserire nel suo universo macabro anche i Teletubbies. Ma non solo, desidererebbe fare anche un film sulle Tartarughe Ninja.

Ecco le sue parole:

Sarei entusiasta all’idea di un progetto sulle Tartarughe Ninja, perché essendo meta-umani hanno un essenza horror. E poi vivono nelle fogne con un ratto ed utilizzano delle armi. Mi piacerebbe unire un po’ di cose, mi piacerebbe ottenerne i diritti, ma non so se ce la farò. E poi parlando di altre proprietà intellettuali, bè si, sarebbero forti anche i Teletubbies.

Intanto è già uscito Winnie the Pooh: Blood and Honey, film in cui il personaggio di Christopher Robin, recandosi al college, si ritroverà lontano dai suoi amici, che sono stati abbandonati. Sarà così che Winnie e Pimpi inizieranno a commettere della atrocità contro altri esseri umani.

Il regista Rhys Frake-Waterfield ha detto sul lungometraggio e sulla storia: