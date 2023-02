Pesce pulitore: il segreto per riconoscersi allo specchio

Il pesce pulitore utilizza il proprio volto per riconoscersi, proprio come facciamo noi esseri umani. In un primo esperimento, sono stati scelti dieci pesci pulitori, ai quali è stato dipinto un “tatuaggio” a forma di parassita sul collo e sono stati messi di fronte a uno specchio. Tutti i pesci nella medesima situazione hanno reagito nello stesso modo, avvicinandosi al fondo per grattarsi la gola e cercare di rimuovere l’intruso.

In un secondo esperimento, condotto per avere la conferma, il gruppo originale di dieci pesci è stato unito a un altro gruppo che non aveva mai svolto il primo test. A entrambi i gruppi è stata mostrata l’immagine di un pesce pulitore, incluso il loro stesso riflesso nello specchio. I pulitori hanno attaccato gli intrusi, incluso il loro riflesso, ma solo quelli che non erano stati precedentemente presentati loro durante il primo test. Questo suggerisce che il primo test ha aiutato i pesci a imparare la propria immagine. In un terzo esperimento, sono state mostrate ai pesci delle immagini “composite” di corpi estranei con teste di pesci pulitori, e viceversa. I pesci hanno reagito con aggressività solo alle immagini di corpi estranei con la propria testa, il che suggerisce che i pesci pulitori si riconoscono principalmente attraverso il volto, proprio come gli esseri umani.