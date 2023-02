Hellboy: The Crooked Man – Ufficiale la produzione del film

La casa di produzione Millennium Media ha ufficializzato la produzione del film Hellboy: The Crooked Man, nuovo lungometraggio legato al personaggio che verrà diretto da Brian Taylor (Crank). La produzione inizierà in Bulgaria.

Secondo il presidente di Millennium Media, Jeffrey Greenstein:

Questo film è un qualcosa di completamente diverso rispetto agli altri lavori realizzati su Hellboy. Sarà un modo per catturare l’attenzione del pubblico in una maniera familiare ma allo stesso tempo particolare. Brian Taylor è un esperto, e non riuscirei a pensare ad una persona migliore per mostrare una versione differente ma originale di Hellboy.

The Crooked Man è una storia che si riferisce al fumetto di Mike Mignola del 2008 che racconta di un’avventura del character in Virginia negli anni Cinquanta, e di uno scontro con delle streghe e con The Crooked Man. Quest’ultimo sarebbe un uomo del diciottesimo secolo che, per le sue malefatte, è stato mandato all’inferno ma, in qualche maniera, è riuscito a uscirne per finire nel Ventesimo secolo.

Hellboy: The Crooked Man sarà una produzione di Millennium Media assieme alla Dark Horse Entertainment.

