Starsky & Hutch: in sviluppo un reboot al femminile

Ecco tutti i dettagli sul reboot al femminile di Starsky & Hutch che è entrato in produzione alla Fox.

Secondo quanto riportato dal The Hollywood Reporter, la Fox starebbe sviluppando una nuova serie legata a Starsky & Hutch, utilizzando però un cast di protagonisti tutto al femminile. Sam Sklaver (Prodigal Son) e Elizabeth Peterson (The Resident) scriveranno la serie.

Nel progetto in sviluppo Sasha Starsky e Nicole Hutchinson saranno chiamate a risolvere i crimini della città di Desert City, ma allo stesso tempo rafforzeranno la loro amicizia, cercando nel sottofondo delle varie situazioni che si succederanno, di trovare una soluzione al caso che ha portato i loro padri a finire in prigione quindici anni prima, senza che avessero commesso alcun crimine.

Ricordiamo che la serie su Starsky & Hutch ha avuto come protagonisti David Soul e Paul Michael Glaser, ed è stata mandata in onda negli anni Settanta, arrivando a totalizzare 70 episodi complessivi. Nel 2004 è stato realizzato un film con Ben Stiller and Owen Wilson, che ha incassato 170 milioni di dollari.

Il regista James Gunn ha anche rivelato di aver realizzato una storia sequel su Starsky & Hutch, che però non è mai andata in produzione. Vi proponiamo qui sotto un filmato della serie classica ed il trailer del film reboot del 2004.