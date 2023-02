Le balene rinunciano al canto per amore

I maschi delle balene lungo la costa orientale dell'Australia stanno rinunciano a cantare per combattere per amore

La professoressa Rebecca Dunlop, della Scuola di Scienze Biologiche dell’Università del Queensland, ha condotto una ricerca analizzando quasi due decenni di dati sul comportamento delle megattere e ha scoperto che il canto potrebbe non essere più una strategia. “Si tratta di un cambiamento di comportamento piuttosto importante, quindi gli esseri umani non sono gli unici soggetti a grandi cambiamenti sociali quando si tratta di rituali di accoppiamento”. I ricercatori ritengono che il cambiamento sia avvenuto progressivamente con la ricostruzione delle popolazioni dopo la cessazione generalizzata della caccia alle balene negli anni Sessanta. “Se la competizione è forte, l’ultima cosa che il maschio vuole fare è annunciare che c’è una femmina nella zona, perché potrebbe attirare altri maschi che potrebbero competere per la femmina”, ha detto il dottor Dunlop. “Passando a un comportamento non canoro, i maschi potrebbero avere meno probabilità di attirare la concorrenza e più probabilità di tenersi la femmina. Con le megattere, l’aggressività fisica tende a esprimersi con attacchi, cariche e tentativi di colpire fisicamente l’altro. Questo comporta il rischio di lesioni fisiche, quindi i maschi devono soppesare i costi e i benefici di ogni tattica”.

La co-autrice, la professoressa Celine Frere, ha dichiarato che un precedente lavoro del professor Michael Noad dell’UQ ha rilevato che la popolazione di balene è cresciuta da circa 3.700 a 27.000 tra il 1997 e il 2015. “Abbiamo utilizzato questo ricco set di dati, raccolti al largo di Peregian Beach, nel Queensland, per esplorare come questo grande cambiamento nelle dinamiche sociali delle balene possa portare a cambiamenti nel loro comportamento di accoppiamento”, ha detto la dott.ssa Frere.”Abbiamo testato l’ipotesi che le balene possano essere meno propense a usare il canto come tattica di accoppiamento quando le dimensioni della popolazione sono maggiori, per evitare di attirare altri maschi verso la loro potenziale compagna”. La ricerca è pubblicata su Communications Biology.