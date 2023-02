Lavori da sogno: dalla consulenza per la cioccolata al design di Lego

Il mondo offre una vasta gamma di lavori, dai più convenzionali come quello dell’assaggiatore di birra o di cioccolato a quelli più innovativi come designer di Lego o custode di un’isola paradisiaca. Nonostante questi siano considerati i migliori lavori al mondo, richiedono ancora impegno e sacrifici, al pari di tante altre professioni. Tuttavia, se si ama il proprio lavoro, gli sforzi necessari si trasformano in momenti di felicità, il che rende l’esperienza più piacevole.

Il lavoro di consulente per la cioccolata, ad esempio, è considerato il lavoro ideale per chi ama questo dolce prelibato. Ci sono diverse tipologie di consulenti, alcuni che lavorano per le grandi marche commerciali e altri che invece si occupano di prodotti di nicchia. Il lavoro in questione non riguarda soltanto la degustazione, ma anche la scoperta di nuovi sapori, la ricerca di fornitori e l’organizzazione di eventi, anche se l’assaggio del cioccolato è sempre presente.

Molte persone sognano invece di lavorare come assaggiatori di birra, anche se è una professione molto difficile da trovare. Quando una birreria gallese ha pubblicato un’offerta di lavoro per assaggiatori di birra, hanno ricevuto oltre 250 candidature. Non è sufficiente essere un bevitore abituale per dimostrare di avere le giuste qualità per questo lavoro, ma è necessario avere un palato in grado di cogliere anche le sfumature più sottili. Del resto, si tratta di un’opportunità lavorativa molto ambita ma alla portata solo di pochi fortunati.