Gli iPhone leggeranno i messaggi di testo imitando la voce del mittente: il rivoluzionario brevetto di Apple

Un domani l'app Messaggi di Apple sarà in grado di leggere i messaggi di testo simulando la voce del mittente. Ecco come funziona la tecnologia brevettata da Apple!

Apple ha depositato una nuova domanda di brevetto che descrive un modo per trasformare un iMessage in una nota vocale. In questo modo, il destinatario può scegliere di far leggere loro il messaggio non dalla voce di Siri, ma dalla tua.

Per fare ciò, entrambi i partecipanti dovranno condividere un file audio contenente i dati biometrici di cui l’iPhone ha bisogno per imitare la tua voce quando legge il messaggio ad alta voce.

Al momento, è già possibile chiedere a Siri di leggere un testo o in arrivo usando i comandi “Leggi il messaggio di testo” o “Leggi l’ultimo messaggio inviato da [nome del mittente]”. Inoltre, Siri offre anche la possibilità di dettare una risposta.

Questa funzione è utile quando si guida o in altre situazioni in cui non si può prendere il telefono per leggere un messaggio, come quando si cucina o si cammina in una strada affollata.

Il brevetto di Apple è un’estensione di questo concetto, come riportato da Patently Apple.In sostanza, quando invii un messaggio, il tuo iPhone ti offrirà l’opzione di allegare un file audio. Questo file verrà creato automaticamente e memorizzato sul tuo telefono.

Se lo fai, al destinatario verrà chiesto se vuole ricevere il file audio insieme al messaggio. Se lo sceglie, allora sia quel messaggio che eventuali messaggi successivi possono essere letti da Siri, che imiterà la tua voce.

Il brevetto consente anche di inviare il file audio da solo, in modo da poterlo fare in anticipo con i contatti selezionati, così da evitare ritardi nel download quando arriva un messaggio.

Come per tutti i brevetti di Apple, non c’è modo di sapere se l’azienda trasformerà questa tecnologia in una funzionalità reale.