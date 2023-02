EVA: prima passeggiata spaziale per l’equipaggio di Shenzhou-15

L’EVA (attività extra-veicolare) è iniziata da uno dei nuovi moduli di laboratorio della stazione e Fei Junlong e Zhang Lu, insieme a Deng Qingming che ha fornito supporto all’interno della stazione, hanno collaborato per completare tutte le attività programmate. Successivamente, Fei e Zhang sono rientrati in sicurezza nel modulo laboratorio Wentian e il 9 febbraio 2023, i due taikonauti hanno completato un’attività extraveicolare (EVA) iniziata nelle prime ore del mattino e terminata alle 16:16 UTC, durata circa sette ore.

L'agenzia ha dichiarato che l'equipaggio di Shenzhou-15 effettuerà ulteriori passeggiate spaziali in futuro. In precedenza, sono stati installati sulla piattaforma extraveicolare alcuni carichi utili, tra cui il rilevatore di particelle di energia e il rilevatore di immagini al plasma in situ, che miglioreranno l'efficienza dello scambio di merci e ridurranno le attività extraveicolari e il carico di lavoro dei taikonauti.