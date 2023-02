True Detective 4: il primo teaser della quarta stagione

HBO ha diffuso il primo teaser e la prima immagine su True Detective 4, la quarta stagione della serie TV che metterà al centro della storia i personaggi interpretati da Jodie Foster (iconica interprete de Il Silenzio degli Innocenti) e Kali Reis. Il titolo della nuova stagione sarà True Detective: Night Country.

Ecco il teaser.

The darkness of The Arctic falls heavy upon #NightCountry. pic.twitter.com/RLCWMqw7Yx

— HBO (@HBO) February 15, 2023