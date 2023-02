Tetris: trailer ufficiale del film Apple TV+ con Taron Edgerton sul mitico videogioco

La storia “vera” di come Tetris sia diventato un fenomeno globale diventa una commedia d'azione per Apple TV+: ecco il trailer ufficiale.

Un irriconoscibile Taron Edgeron baffuto è il protagonista del nuovo film Apple Original ispirato alla storia vera dell’uomo che ha rischiato la sua vita sfidando il KGB… solo per rendere il Tetris un fenomeno mondiale. Vi presentiamo oggi il trailer della pellicola, che sulle note di The Final Countdown ci dà appuntamento al 31 marzo.

Il film, diretto da Jon S. Baird e scritto da Noah Pink, vede nel cast anche Toby Jones, Nikita Yefremov, Roger Allam, Anthony Boyle, Togo Igawa, Ken Yamamura, Ben Miles, Matthew Marsh e Rick Yune. Il produttore esecutivo è Iain MacKenzie. Mentre tra i produttori ci sono Matthew Vaughn, Gillian Berrie, Claudia Vaughn, Len Blavatnik e Gregor Cameron.

Sinossi:

“Tetris” racconta l’incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari di sempre sia arrivato a contagiare i giocatori più accaniti di tutto il mondo. Henk Rogers (Taron Egerton) scopre Tetris nel 1988 e decide di puntare tutto sul videogioco viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con il suo inventore Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) per riuscire a portarlo all’attenzione delle masse. Basato su una storia vera, “Tetris” è un thriller ambientato all’epoca della Guerra Fredda, con personaggi ‘cattivi’ che fanno il doppio gioco, eroi improbabili e una corsa avvincente fino al traguardo.

