Saturno: Hubble ne registra i bagliori misteriosi

Il telescopio spaziale Hubble ha registrato un fenomeno misterioso e affascinante sugli anelli di Saturno, descritto come un "gioco di prestigio" naturale.

Saturno ha quattro stagioni, proprio come la Terra, ma ognuna di esse dura circa sette anni terrestri a causa della sua posizione più lontana nel Sistema Solare e della sua ampia orbita attorno al Sole. Durante l’equinozio, quando gli anelli del pianeta si inclinano verso il Sole, appaiono linee misteriose chiamate “raggi“. Questi raggi diventeranno ancora più evidenti nell’emisfero settentrionale del pianeta quando si avvicinerà all’equinozio d’autunno il 6 maggio 2025.

La missione Voyager della NASA ha scoperto per la prima volta i raggi che coinvolgono gli anelli di Saturno durante gli anni ’80, mentre l’ultima osservazione dell’equinozio del pianeta è stata effettuata dalla sonda Cassini nel 2009. Attualmente, il telescopio Hubble sta monitorando Saturno come parte del programma Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL), che sta creando un archivio di dati sui pianeti del Sistema Solare esterno. Amy Simon, scienziato planetario senior della NASA responsabile del programma OPAL, ha dichiarato che grazie a questo programma, gli scienziati avranno la possibilità di studiare più a fondo i raggi di Saturno in questa stagione.

Le osservazioni di Hubble forniranno nuovi dati visivi e spettroscopici in diverse lunghezze d’onda della luce dai raggi ultravioletti a quelli infrarossi, che, combinati con gli studi di Cassini, sperano di fornire una comprensione più completa di questo fenomeno e di ciò che può rivelare sulla fisica degli anelli in generale. Gli anelli di Saturno possono apparire differenti a seconda dell’illuminazione e dell’angolo di osservazione, con i raggi che possono apparire scuri o chiari. Tuttavia, durante il solstizio d’estate o d’inverno del pianeta, quando il Sole è alla latitudine più alta o più bassa nell’emisfero settentrionale o meridionale, i raggi scompaiono nonostante siano visibili al momento. Saturno è il solo pianeta del nostro Sistema Solare che mostra raggi sui suoi anelli, anche se il sistema ad anelli di Saturno è molto più vistoso di quelli degli altri giganti gassosi come Urano, Giove e Nettuno.