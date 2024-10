Il telescopio spaziale NASA/ESA Hubble è riuscito a rivelare i segreti legati ad una stella binaria turbolenta. Stiamo esattamente parlando della stella binaria simbiotica R Aquarii situata a ben 700 anni luce di distanza dalla Terra, nella costellazione dell’Acquario.

Come già affermato in precedenza questa viene definita una stella binaria simbiotica, ma esattamente cosa significa? Si tratta di una particolare tipologia di sistema stellare binario formato da una gigante rossa circondata da una grande nebulosa dinamica e da una nana bianca. Questa è una stella simbiotica che si trova, rispetto ad altre, più vicina alla Terra e proprio per tale motivo è stata studiata da Edwin Hubble. Il motivo è semplice ovvero scoprire il meccanismo che alimenta tale sistema.

Alcune caratteristiche sulla stella R Aquarii

La stella R Aquarii, come già affermato poc’anzi, appartiene alla classe di stelle doppie definite stelle simbiotiche. Parlando della sua luminosità possiamo dire che al suo apice questa è accecante quasi 5000 volte quella che è la luminosità legata al nostro Sole. Il team ESA/Hubble si è reso protagonista di uno studio grazie al quale è stato possibile scoprire alcuni segreti legati a tale Stella.

Nello specifico è stato possibile sviluppare un timelapse dell’oggetto composto da diversi programmi di osservazione legati al periodo compreso tra il 2014 e il 2023. 5 sono le immagini che consentono di poter osservare l’evoluzione della stella binaria, e allo stesso tempo anche della nebulosa che la circonda. Nello specifico tramite tali immagini è stato possibile notare che la stella binaria si affievolisce e si illumina a causa delle forti pulsazioni che derivano dalla stella gigante rossa.