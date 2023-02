Pazienti di ematologia: supporto psicologico a Messina

Il progetto pilota di assistenza psicologica per pazienti con patologie oncologiche è stato creato grazie alla collaborazione particolare dell’AIL sezione Messina, presieduta dal Dott. Pippo Augusto, con psicologi che hanno messo a disposizione le loro risorse e competenze professionali per aiutare i pazienti che sono ricoverati presso le Unità Operative dei due ospedali di Messina, G. Martino e Papardo, sia durante il ricovero che dopo la dimissione, quando i pazienti continuano i loro trattamenti in day hospital o con controlli ambulatoriali a medio e lungo termine.

Il servizio è stato lanciato due settimane fa in collaborazione con l’Associazione Italiana contro la Leucemia, Linfomi e Mieloma di Messina, guidata dal dott. Pippo Augusto. I pazienti saranno assistiti durante il ricovero ordinario e dopo la dimissione, durante i trattamenti in day hospital e i controlli ambulatoriali a medio e lungo termine. Gli psicologi forniranno supporto in campo ematologico per aiutare i pazienti ad aumentare la loro consapevolezza di sé e degli altri e a comportarsi in modo appropriato ed efficace di fronte alla malattia organica, che può causare uno squilibrio e una situazione di crisi. Il lavoro si basa su evidenze scientifiche e mira a ridurre i sintomi di ansia e depressione legati alla sofferenza psicologica dei pazienti, oltre a favorire il processo di elaborazione del trauma e migliorare la loro qualità di vita.