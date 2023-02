Love Again: trailer e poster del film con Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan

L'11 maggio arriva nelle sale Love Again, nuova commedia romantica di Sony Pictures con Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan: ecco trailer e poster ufficiali.

Love Again, diretto da Jim Strouse (L’incredibile Jessica James) è una commedia romantica con Priyanka Chopra Jonas (The Matrix Resurrections, The White Tiger, Quantico) e Sam Heughan (Outlander). Vi presentiamo oggi il trailer e il poster della pellicola prodotta da Sony Pictures e distribuita da Eagle Pictures nei cinema italiani, a partire dall’11 maggio.

Nel cast del film anche la celebre cantante canadese Celine Dion, nel suo primo ruolo cinematografico. L’artista, vincitrice di tutti i più prestigiosi riconoscimenti musicali, interpreta anche alcuni suoi brani inediti nella pellicola.

Sinossi:

Dopo aver perso il fidanzato, Mira Ray continua a inviare romantici messaggi al suo vecchio numero di cellulare senza rendersi conto che è stato riassegnato al telefono aziendale del giornalista Rob Burns. Rob rimane colpito dalle parole di Mira e, quando gli viene assegnato il compito di scrivere un articolo sulla superstar Celine Dion (che interpreta se stessa nel suo primo ruolo cinematografico), chiede il suo aiuto per capire come incontrare Mira di persona e conquistare il suo cuore.

