La Luna sotto la bandiera italiana: l’Umbria nel modulo di servizio europeo

L’azienda Fomap, di Petrignano di Assisi, in Umbria, ha fatto parte del progetto volto alla creazione del modulo di servizio di Orion, portato avanti con l’aiuto dell’Agenzia Spaziale Europea nel contesto del programma lunare della NASA Artemis. Il programma Artemis, che coinvolge anche l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), mira a riportare l’uomo sulla Luna e a creare una stazione spaziale in orbita lunare.

La missione di Orion rappresentava la prima delle missioni Artemis e aveva lo scopo di testare la sicurezza della nuova capsula per il trasporto di equipaggi sulla Luna nei prossimi anni. Dopo aver completato un’orbita completa intorno alla Luna, la capsula è rientrata nell’atmosfera terrestre. Il modulo di servizio, al cui sviluppo ha contribuito Fomap, contiene tutti i sistemi necessari per la navicella spaziale abitata dagli astronauti, tra cui la propulsione, il controllo termico e la generazione elettrica, gli elementi vitali per la sussistemnza dell’equipaggio come l’ossigeno, l’acqua e l’azoto. In particolare, Fomap ha realizzato la parte strutturale principale del modulo di servizio, che consiste in due piattaforme circolari (lower e tank bulkhead), i longheroni che le collegano, le piastre flessibili in titanio e tutti i supporti e i braccetti di collegamento.

Del progetto parla anche il presidente di Fomap Flaminio Flavi che dichiara di essere orgoglioso dei partner attorno al programma di Thales Alena Space, i quali hanno contribuito ad una missione storica di portata internazionale che rappresenta un inizio per la vita dell’uomo nello spazio.