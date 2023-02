Hogwarts Legacy: la storia non è antisemita per Jason Schreier

La recensione di Hogwarts Legacy pubblicata da Wired USA ha scatenato un acceso dibattito tanto tra il pubblico quanto tra gli addetti ai lavori. Tra le tante accuse che l’autrice dell’articolo ha mosso contro il gioco vi è quella di aver dato spazio ad una narrazione che include elementi di matrice antisemita.

Sulla questione è intervenuto in queste ore anche il noto giornalista Jason Schreier con una serie di tweet. Nei cinguettii, che potete trovare qui d seguito, Schreier ha voluto dire la sua sull’Action RPG di Avalanche, sottolineando come il gioco in realtà non sia antisemita, ma solo contraddistinto da una storia noiosa e piena di riempitivi.

Avendo quasi finito Hogwarts Legacy vengo a informarvi che la storia non è antisemita, ma solo noiosa,” ha esordito Schreier su Twitter.

Having now played most of Hogwarts Legacy I am here to inform you all that the story is not antisemitic, it's just dull — Jason Schreier (@jasonschreier) February 15, 2023

Secondo Schreier dunque la storia di Hogwarts Legacy non includerebbe elementi antisemiti, ma solo tanta noia. Per il giornalista la parte più impressionante del gioco resta il Castello di Hogwarts, che è riprodotto con grande cura e attenzione per i dettagli. Per quanto concerne invece l’esperienza, il giornalista sottolinea quanto sia ripetitiva e troppo diluita come del resto gran parte dei giochi di questi tempi.

I'm sure hardcore Harry Potter fans will get a lot out of this thing, but if you've decided to boycott Hogwarts Legacy or you're done with the franchise because of Rowling, I don't think you're missing out on that much — Jason Schreier (@jasonschreier) February 15, 2023

“Sono sicuro che i fan più hardcore di Harry Potter ameranno questa roba – ha poi concluso Schreier – ma se avete deciso di boicottare Hogwarts Legacy o non ne volete sapere più niente del franchise a causa della Rowling, non credo che vi stiate perdendo molto.”

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

Leggi anche: