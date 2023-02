Formula 1: Drive to Survive, trailer della stagione 5

Torna su Netflix uno dei reality sportivi più amati di sempre, Formula 1: Drive to Survive, con la quinta stagione, a partire dal 24 febbraio. Ecco il nuovissimo trailer ufficiale, che ci porta all’interno dei box e in pista, insieme a piloti e meccanici. Ricordiamo che Netflix ha già confermato anche una sesta stagione dello show, dopo aver ottenuto la top 10 per la migliore audience in ben 56 Paesi.

Lo sguardo molto penetrante di Formula 1: Drive to Survive ha portato anche a creare tensioni con gli stessi piloti protagonisti dello show, considerando che Max Verstappen ha ultimamente rifiutato di partecipare, considerando che, a suo parere, la terza stagione della serie lo avrebbe messo in cattiva luce, soprattutto quando ha mostrato la sua rivalità con Lewis Hamilton.

La serie Formula 1: Drive to Survive ha ottenuto anche ampi consensi negli Stati Uniti, dove sta aiutando ad aumentare il bacino di pubblico interessato a questo sport. Formula 1: Drive to Survive è prodotto da James Gay-Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films.

Questa nuova stagione offrirà agli appassionati un ulteriore accesso esclusivo dietro le quinte per mostrare da vicino come i piloti e le squadre si preparano a competere nel campionato mondiale FIA di Formula 1 del 2022. La serie offrirà immagini inedite e interviste ai più grandi nomi dello sport. I produttori esecutivi di Formula 1: Drive to Survive sono il premio Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films.

