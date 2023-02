Fasi della Terra: visibili dalla Luna grazie alla Sonda Danuri

La missione coreana è ufficialmente operativa e grazie ad essa sono state svelate meravigliose immagini della terra direttamente dalla superficie lunare. Nessuno avrebbe mai pensato di vedere le quattro stagioni appartenenti al nostro pianeta così chiaramente come quanto successo grazie alla sonda lanciata dal razzo Falcon 9.

Dal momento in cui è salito in orbita, ha realizzato una serie di scatti durante l’inizio dell’anno e da quel momento si è aperta una nuova pagina di storia nei reperti fotografici che mostrano i paesaggi del Mare Imbrium, di Oceanus Procellarum e Vallis Rheita. Grazie a queste fotografie si possono ammirare tutte le fasi della terra direttamente dall’orbita lunare.

Lanciata ad agosto 2022, la sonda Danuri è riuscita a raggiungere l’orbita prefissata verso la fine di dicembre dello stesso anno, più precisamente il 27. La sonda in questione ha però iniziato la sua fase operativa il 4 febbraio 2023, iniziando a raccogliere la luce riflessa del pianeta grazie pure ad uno strumento chiamato ShadowCam, realizzato grazie ad un finanziamento della NASA al fine di studiare al meglio i crateri nei punti in cui la luce solare non arriva direttamente a colpire la superficie. Le immagini raccolte da questo dispositivo sono essenziali per capire al meglio come funziona l’evoluzione della Luna, ma soprattutto per aiutare le prossime emissioni finanziate dalla NASA come il celebre progetto Artemis.