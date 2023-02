Extrapolations: il trailer della nuova serie Apple TV+ con Kit Harington

La piattaforma Apple TV+ ha diffuso il trailer della serie originale intitolata Extrapolations. Gli episodi saranno resi disponibili dal 21 aprile. Qui sotto potete vedere il filmato. Tra i protagonisti troviamo Kit Harington.

Ecco il trailer.

Extrapolations racconta una storia semi apocalittica in cui i risultati dei cambiamenti climatici hanno portato a situazioni nefaste. Al centro degli episodi c’è il racconto di otto storie di personaggi, incentrate su lavoro, amore, fede e famiglia. Si esplorerà ciò che accade a vite di persone che cambiano mentre il mondo cambia più in fretta di loro. Oggi storia è diversa ma la lotta per il futuro è la stessa per tutti. Siamo forti abbastanza per diventare la soluzione anziché il problema?

Il cast è formato da Yara Shahidi, Kit Harington, Daveed Diggs, Matthew Rhys, Heather Graham, Sienna Miller, Tahar Rahim, Meryl Streep, David Schwimmer, Neska Rose, Judd Hirsch, Cherry Jones, Edward Norton, Michael Gandolfini, Indira Varma, Diane Lane, Adarsh Gourav, Gaz Choudhry, Keri Russell, Gemma Chan, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Hari Nef, Eiza González, Tobey Maguire, Ben Harper, Murray Bartlett e MaameYaa Boafo.